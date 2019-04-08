Футбол

Клопп: «С уважением относимся к „Порту“»Soccer.ru 11:33

Ливерпуль — Порту
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Порту» в Лиге чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клопп: «С уважением относимся к „Порту“»

Soccer.ru11:33

Клопп: «Все хотят в соперники „Порту“, пока не получат „Порту“»

Sport24.ru10:38

Клопп: «Все хотят в соперники „Порту“, пока его не получают. Честно говоря, мы не хотели с ними встречаться»

Бомбардир.ру09:55

Клопп: «Ливерпуль» надеялся избежать встречи с «Порту» в Лиге чемпионов

Чемпионат10:24

Клопп о 5:0 с «Порту»: «Тогда я подумал: «Сюда в ближайшее время возвращаться не стоит»

Sports.ru09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Наука

В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена

Обновлено в 11:58
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Кикабидзе не придет на похороны Данелии

Обновлено в 15:05
Экономика

«Правда кофе» выходит за границу

Российская сеть кофеен начала экспансию в страны СНГ Сеть "Правда кофе", специализирующаяся на продаже напитка навынос, вышла на зарубежные рынки.
Обновлено в 17:58
Общество

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:57
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Политика

Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:38
Кино

Netflix анонсировал фильм о концерте поп-звезды Бейонсе

Поклонники музыки уверены в том, что это документальный фильм, посвященный концерту поп-звезды Бейонсе.
Обновлено в 04:39
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Наука

Математики доказали, что «Беовульф» был написан одним автором

Американские филологи и математики проанализировали структуру легендарной англосаксонской поэмы "Беовульф" и пришли к выводу, что она была написана одним автором, а не составлена из нескольких разных частей.
Обновлено в 11:20
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено в 10:28
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море

Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре

Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.
Обновлено в 19:05
Авто

УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе

Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу

Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.
Обновлено в 11:03
Общество

«Вернитесь к работе»: китайским дворникам раздали браслеты с GPS

Как сообщает Verge, в Нанкине дворников обязали носить на запястье браслет с GPS-навигацией, который отслеживал их перемещения во время смены.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе

14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Транспорт

Немецкий эксперт усомнился в лидерстве США в сфере беспилотных автомобилей

У США есть явные преимущества, например, хорошая культура стартапов. Но Соединенные Штаты здесь не одиноки.
Обновлено в 20:30
Финансы

Денежные переводы трудовых мигрантов выросли почти на 10%

Почти на 7% — до 143 млрд долларов — выросли переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион, на 11% (до 59 млрд долларов) — в Европу и Центральную Азию.
Обновлено в 19:56
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Экономика

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи

Обновлено в 06:29
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Экономика

Количество ИП в России впервые превысило количество компаний

По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35

Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка 54 000 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное