Футбол
Клопп: «С уважением относимся к „Порту“»Soccer.ru 11:33
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Порту» в Лиге чемпионов.
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Юрген Клопп: «Матч с „Порту“ очень важен. Это второй сезон „Ливерпуля“ в ЛЧ, а не 12-й»
Sports.ruвчера в 10:55
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По словам главы РФПИ, арабы присматриваются к проектам в сферах здравоохранения и новых технологий.
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