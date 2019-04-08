Футбол

Клопп: «С уважением относимся к „Порту“»Soccer.ru 11:33

Ливерпуль — Порту
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Порту» в Лиге чемпионов.
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