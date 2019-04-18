Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»Евро-футбол.ру вчера в 17:37

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил победу над "Порту" (4:1) и уже думает о полуфинале Лиги чемпионов.

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»

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