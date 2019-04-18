Футбол

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»Евро-футбол.ру вчера в 17:37

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил победу над "Порту" (4:1) и уже думает о полуфинале Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ливерпуль» потренировался на «драконах» перед битвой с «Барселоной»

Спорт день за днемвчера в 18:37

Клопп с нетерпением ждет матч с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

Газета.Ruвчера в 20:01

Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще

Советский спортвчера в 18:13

Клопп: «„Ливерпуль“ забил свои голы, во втором тайме было проще контролировать игру»

Sport24.ruвчера в 17:34

Клопп: у меня будет время подумать, как остановить Месси

Чемпионатвчера в 22:09

Юрген Клопп: «Ориги в старте – это уважение к его фантастической форме»

Спорт-Экспрессвчера в 14:30

Юрген Клопп: «Никогда не играл с „Барселоной“. С нетерпением жду матчей»

Sports.ruвчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Экономика

Медведев поддержал идею объединения ОСАГО и КАСКО

Обновлено вчера в 09:12
Футбол

У Мамаева в СИЗО воспалился глаз

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что у его подзащитного возникла инфекция на глазу.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено вчера в 12:16
Политика

В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов

Отмечается, что правительство Японии хотело во время визита российского президента Владимира Путина прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии означает решение территориального вопроса по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 00:14
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Нэшвиллом»

В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал.
Обновлено в 02:05
Транспорт

На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов

В мэрии отметили, что бесплатно москвичи смогут добраться до крупных кладбищ в дни пасхальных праздников — 21 апреля (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница).
Обновлено в 00:50
Происшествия

В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии

Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз

Добавим, что о желании телеведущей снова стать мамой «Летидор» сообщал еще в апреле прошлого года.
Обновлено вчера в 14:53
Интернет

Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей

Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом

В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

В распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись инцидента на борту самолета с участием актера Александра Панкратова-Черного.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ

Обновлено вчера в 23:57
Общество

Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году

По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Источник рассказал о состоянии помещенного в кому Быкова

Ранее супруга Быкова Ирина Лукьянова заявила, что ее муж находится в "тяжелом" состоянии. Его диагноз она уточнять не стала.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Авто

Стало известно, какой автомобиль признан лучшим в 2019 году

Обновлено вчера в 08:26
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Космос

Обнародован первый снимок Нотр-Дама из космоса после пожара

Опубликован первый снимок собора Нотр-Дам в Париже после пожара, сделанный из космоса.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Заводы по производству аккумуляторов и машинного масла открыли в Алеппо

Предприятия, специализирующиеся на производстве аккумуляторов для транспортных средств и машинного масла, открывают в сирийском Алеппо.
Обновлено в 02:29
Культура

Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ

Обновлено вчера в 14:02
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное