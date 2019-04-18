Футбол

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»Евро-футбол.ру вчера в 17:37

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил победу над "Порту" (4:1) и уже думает о полуфинале Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юрген Клопп: «Коутинью и Суарес являются важной частью истории „Ливерпуля“»

Матч ТВ04:04

Шесть лет назад «Ливерпуль» вылетал из ЛЕ от «Зенита». Теперь это главный фаворит Лиги чемпионов

Sport24.ru06:30

«Ливерпуль» потренировался на «драконах» перед битвой с «Барселоной»

Спорт день за днемвчера в 18:37

Клопп: «Это будет первый раз, когда я играю с „Барселоной“. С нетерпением жду матча»

Бомбардир.рувчера в 18:51

Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще

Советский спортвчера в 18:13

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»

Евро-футбол.рувчера в 17:37

Юрген Клопп: «Никогда не играл с „Барселоной“. С нетерпением жду матчей»

Sports.ruвчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений стало нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Apple задерживает зарплату российским разработчикам

Apple не выплачивает деньги разработчикам в России 2 месяца.
Обновлено в 09:40
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Кино

Фильм «Братство» не покажут на ММКФ по просьбе воинов-афганцев

Фильм Павла Лунгина "Братство" не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), как это планировалось ранее, по просьбе ветеранов боевых действий в Афганистане, которых кино оскорбило.
Обновлено в 09:18
Происшествия

На Тайване произошло сильное землетрясение

Обновлено в 02:09
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Армия Хафтара отбила нападение на свою авиабазу

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, отбила нападение на свою авиабазу на юге страны.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Открытое горение в бизнес-центре в Челябинске ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 310 кв. м в здании бизнес-центра «Аврора» в Челябинске.
Обновлено в 09:20
Политика

Парламент Греции требует от Германии репараций

Большинство членов парламента Греции проголосовали за принятие предложения к правительству страны о начале переговоров с Германией по выплате Афинам репараций за ущерб, нанесенный во время Первой и Второй мировых войн.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова остается тяжелым

Обновлено вчера в 09:05
Экономика

Закон об ипотечных каникулах окончательно приняли в Госдуме

Государственная дума 18 апреля окончательно приняла законопроект о предоставлении россиянам ипотечных каникул.
Обновлено в 07:03
ЖКХ

Отопление отключат в Москве в конце апреля

П.Бирюков сообщил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся после прекращения подачи тепла, то есть ориентировочно в начале мая.
Обновлено в 03:30
Наука

Биологи создали первый двухъядерный клеточный компьютер

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Интернет

Сбербанк разработал виртуальную ведущую новостей Елену

Разработчики Сбербанка создали цифрового робота Елену, который может самостоятельно вести новостные сюжеты.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Происшествия

Александр Шестун пережил остановку сердца

Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.
Обновлено в 07:11
Спорт

Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России

Обновлено в 07:37
Космос

Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе

Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено в 00:40
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Футбол

Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Общество

Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Политика

Медведев насчитал в России 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы

ЦБ заявил об остановке тренда на девалютизацию вкладов

В России приостановился тренд на девалютизацию депозитов, на 1 апреля доля вкладов в валюте составила 21,5%, сообщила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное