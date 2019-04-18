Футбол

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»Евро-футбол.ру вчера в 17:37

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил победу над "Порту" (4:1) и уже думает о полуфинале Лиги чемпионов.
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