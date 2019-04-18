Футбол

Клопп заявил, что с нетерпением ждёт матчей с «Барселоной»REGNUM 02:41

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что с нетерпением ждёт полуфинальных матчей Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщается на сайте УЕФА. «Если не считать товарищеские матчи, я впервые сыграю против «Барселоны», жду этого с нетерпением», — сказал Клопп.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клопп: «Суарес и Коутиньо — легенды „Ливерпуля“, для них игры против бывшего клуба будут особенными»

Sport24.ru03:24

Клопп: «Никому по-настоящему не удалось остановить Месси, но мы все равно постараемся»

Бомбардир.ру02:46

Юрген Клопп: «Никогда не играл с „Барселоной“. С нетерпением жду матчей»

Sports.ruвчера в 17:33

Клопп с нетерпением ждет матч с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

Газета.Ruвчера в 20:01

Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще

Советский спортвчера в 18:13

«Ливерпуль» потренировался на «драконах» перед битвой с «Барселоной»

Спорт день за днемвчера в 18:37

Клопп: у меня будет время подумать, как остановить Месси

Чемпионатвчера в 22:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге столкнулись пять автомобилей

Два человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 21:13
ЖКХ

Отопление отключат в Москве в конце апреля

П.Бирюков сообщил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся после прекращения подачи тепла, то есть ориентировочно в начале мая.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин

Обновлено вчера в 21:49
Политика

Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Политика

Зеленский призвал избирательно подходить к запрету российских артистов

Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский считает, что к запрету российских артистов на Украине надо подходить избирательно, поскольку некоторые из них уже превратились из артистов в политиков.
Обновлено в 03:53
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым.
Обновлено вчера в 06:53
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Технологии

Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России

В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала редкое фото подросшей дочери

Лера Кудрявцева показала редко фото с подросшей дочерью Стоит отметить, что в комментариях под фото ведущую провокационного шоу "Секрет на миллион" поддержали многие подписчицы.
Обновлено в 03:32
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Интернет

В работе сервисов Google произошел массовый сбой

Пользователи жаловались на проблемы со входом в аккаунт Google, а также на трудности при работе с сервисом Gmail.
Обновлено в 00:53
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

Следователем возбуждено уголовное дело по части первой статьи 137-ой УК РФ по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, проинформировали в пресс-службе СУ СК России по новосибирской области.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Обновлено вчера в 12:42
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании.
Обновлено в 03:30
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

В распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись инцидента на борту самолета с участием актера Александра Панкратова-Черного.
Обновлено вчера в 10:56
Финансы

Тренд по нефти по-прежнему остается восходящим

Вчера фондовая Америка закрылась в небольшом минусе: Dow Jones потерял 0,01%, а S&P 500 — 0,23%.
Обновлено в 02:04
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

Делегация ДНР прибыла на Ялтинский международный экономический форум

Обновлено вчера в 08:00
Политика

В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора

Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное