Клопп заявил, что с нетерпением ждёт матчей с «Барселоной»REGNUM 02:41

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что с нетерпением ждёт полуфинальных матчей Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщается на сайте УЕФА. «Если не считать товарищеские матчи, я впервые сыграю против «Барселоны», жду этого с нетерпением», — сказал Клопп.

Клопп заявил, что с нетерпением ждёт матчей с «Барселоной»

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