Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru 12:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.

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