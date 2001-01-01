Футбол

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru 12:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Юрген Клопп: «Не думаю, что „Ливерпуль“ мог сделать больше в этой чемпионской гонке»

Матч ТВ13:38

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Soccer.ru12:43

Юрген Клопп: «Поздравляю „Ман Сити“. Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь»

Спорт-Экспресс12:45

Юрген Клопп: Это только первая стадия

Советский спорт14:15

Клопп поздравил «Манчестер Сити» с победой в АПЛ

Sport.ru13:58

Юрген Клопп: «Пока „Ман Сити“ обладает такой финансовой мощью, нам нужно играть близко к идеалу, чтобы взять АПЛ»

Sports.ru14:09

Юрген Клопп: Поздравляю «Манчестер Сити», мы недостаточно осложнили им жизнь

Спорт день за днем12:55
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Футбол

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Обновлено в 14:22
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Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
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Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
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В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
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Международный конкурс «Евровидение» стартовал в израильском Тель-Авиве. На «оранжевой дорожке» проходит дефиле 41 национальной делегации.
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Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
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Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
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«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
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В Адыгее загорелся рыбный завод

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Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
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За распознавание покемонов отвечает отдельная область мозга

В результате МРТ показала, что у «фанатской» группы в зрительной коре головного мозга есть отдельная область, которая отвечает за узнавание покемонов.
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

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Обновлено в 11:21
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Обновлено в 12:29
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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
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Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

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В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

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«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

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Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

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Дарья Мельникова побрилась налысо

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Обновлено в 07:36
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HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

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Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона

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Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

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Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»

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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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