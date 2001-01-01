Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru вчера в 12:43
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Юрген Клопп: «Поздравляю „Ман Сити“. Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь»
Спорт-Экспрессвчера в 12:45
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Обыски начались в мэрии Якутска
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«Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
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Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
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В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
Обновлено в 02:00
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Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
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Россиянам упростили порядок оформления пенсий
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