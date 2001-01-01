Футбол

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru вчера в 12:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Клопп: «„Ливерпулю“ нужно провести идеальный сезон, чтобы выиграть АПЛ»

Soccer.ru02:20

Юрген Клопп: «Мы должны быть очень близки к совершенству, чтобы выиграть АПЛ. Этот „Ливерпуль“ — незаконченная история»

Матч ТВ00:17

Юрген Клопп: Это только первая стадия

Советский спортвчера в 14:15

Клопп: лучший сезон в моей карьере, тем не менее одна команда была лучше нас

Чемпионатвчера в 16:53

Юрген Клопп: «Поздравляю „Ман Сити“. Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь»

Спорт-Экспрессвчера в 12:45

Клопп поздравил «Манчестер Сити» с победой в АПЛ

Sport.ruвчера в 13:58

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ терял ключевых игроков после хорошего сезона, но больше это не повторится»

Sports.ruвчера в 12:46
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Кино

Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»

Обновлено в 02:28
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в РФ

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Кино

Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».
Обновлено в 02:23
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 16:31
Автоспорт

Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Технологии

Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры

Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Кино

«Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA

Обновлено в 02:24
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить

Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра

В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира

Обновлено вчера в 03:02
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:50
Авто

Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы

Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Наука

От красавиц до чудовищ

Тождество Эйлера испытуемые чаще других называли самым красивым. Причин для этого может быть несколько.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Опубликованы медицинские документы Сергея Доренко

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу

В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

Jimny очень идет новый образ пары роликовых коньков, способных ездить не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам и даже скалам.
Обновлено вчера в 01:00
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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