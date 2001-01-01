Футбол

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru вчера в 12:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Юрген Клопп: «Мы должны быть очень близки к совершенству, чтобы выиграть АПЛ. Этот „Ливерпуль“ — незаконченная история»

Матч ТВ00:17

Клопп: лучший сезон в моей карьере, тем не менее одна команда была лучше нас

Чемпионатвчера в 16:53

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Soccer.ruвчера в 12:43

Юрген Клопп: Это только первая стадия

Советский спортвчера в 14:15

Клопп поздравил «Манчестер Сити» с победой в АПЛ

Sport.ruвчера в 13:58

Юрген Клопп: «Поздравляю „Ман Сити“. Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь»

Спорт-Экспрессвчера в 12:45

Юрген Клопп: «Пока „Ман Сити“ обладает такой финансовой мощью, нам нужно играть близко к идеалу, чтобы взять АПЛ»

Sports.ruвчера в 14:09
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Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Пилоты отказываются летать на «Суперджетах»

Только в воскресенье, 12 мая, обошлось без единой отмены вылетов. Все рейсы должны были выполняться на «Суперджетах».
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Красноярец потерял паспорт, чтобы не рассчитываться с долгами

Историю о потерянном паспорте придумал житель Богучанского района Красноярского края, чтобы не рассчитываться с долгами.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска

Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова

Один из самых ярких участников «ДОМа-2» Май Абрикосов после скандального ухода с проекта сторонится светской жизни.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31
Здоровье

Южносахалинцам предлагают проверить родинки

Южносахалинцев 17 мая приглашают принять участие в акции ко Дню диагностики меланомы и бесплатно проверить родинки на онкопатологию, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 00:21
Здоровье

Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты

Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине

Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Авто

Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny

Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Трех человек нашли убитыми из арбалетов в немецком пансионате

В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

В Зауралье отменили сухой закон, введенный из-за лесных пожаров

Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений

За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 05:34
Экономика

Молоко убегает из федеральных сетей

Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

В лучших традициях шпионских фильмов: как на самом деле проходили роды Меган Маркл

Обновлено вчера в 21:00
Политика

На президентских выборах в Литве состоится второй тур

Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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