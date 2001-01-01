Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru вчера в 12:43
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Юрген Клопп: «Поздравляю „Ман Сити“. Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь»
Спорт-Экспрессвчера в 12:45
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Один из самых ярких участников «ДОМа-2» Май Абрикосов после скандального ухода с проекта сторонится светской жизни.
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Здоровье
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Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
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Авто
Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny
Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
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Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
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Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
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Общество
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"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
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Происшествия
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«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
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Обновлено вчера в 10:02
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Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
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Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко
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Трех человек нашли убитыми из арбалетов в немецком пансионате
В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.
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В Зауралье отменили сухой закон, введенный из-за лесных пожаров
Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.
Обновлено вчера в 10:36
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За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
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Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах
Обновлено вчера в 23:24
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В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек
В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
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Шоу-бизнес
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Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
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Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40