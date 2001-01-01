Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru 12:43
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Музыка
У стен Кремля проходит детский фестиваль «Спасская башня»
Песни Победы, торжественные марши и популярные эстрадные хиты: у стен Кремля проходит фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", передает "ТВ Центр".
Обновлено в 07:39
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено в 16:31
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год
Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Политика
Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Политика
Помпео назвал главные темы для обсуждения в ходе визита в Россию
Государственный секретарь США Майк Помпео раскрыл темы для обсуждения во время своего визита в Россию, который запланирован в период с 12 по 14 мая.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали часть тела новорожденного сына
Принц Гарри и Меган Маркл показали новую часть тела своего новорожденного сына. Фото они опубликовали в официальном аккаунте в инстаграме.
Обновлено в 19:24
Путешествия
Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха
Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
ЖКХ
Завтра в городах области начнутся гидравлические испытания
В Тольятти пройдут испытания тепловых сетей с 13 по 17 мая.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес
Мошенники наживаются на имени мамы Децла
Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Обновлено в 08:48
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Умер аргентинский депутат Эктор Оливарес
От огнестрельного ранения в больнице умер аргентинский депутат Эктор Оливарес, информирует телеканал "Тодо нотисиас".
Обновлено в 19:29
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Авто
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне
"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
Обновлено в 18:47