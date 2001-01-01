Футбол

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru 12:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Клопп: лучший сезон в моей карьере, тем не менее одна команда была лучше нас

Чемпионат16:53

Юрген Клопп: «Поздравляю „Ман Сити“. Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь»

Спорт-Экспресс12:45

Юрген Клопп: Это только первая стадия

Советский спорт14:15

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Soccer.ru12:43

Клопп поздравил «Манчестер Сити» с победой в АПЛ

Sport.ru13:58

Юрген Клопп: «Не думаю, что „Ливерпуль“ мог сделать больше в этой чемпионской гонке»

Матч ТВ13:38

Юрген Клопп: «Пока „Ман Сити“ обладает такой финансовой мощью, нам нужно играть близко к идеалу, чтобы взять АПЛ»

Sports.ru14:09
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У стен Кремля проходит детский фестиваль «Спасская башня»

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Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
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Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
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Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
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Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
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Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

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Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

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Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

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Завтра в городах области начнутся гидравлические испытания

В Тольятти пройдут испытания тепловых сетей с 13 по 17 мая.
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Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
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Шоу-бизнес

Мошенники наживаются на имени мамы Децла

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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

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В ДНР сбили два украинских беспилотника

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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
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Происшествия

Умер аргентинский депутат Эктор Оливарес

От огнестрельного ранения в больнице умер аргентинский депутат Эктор Оливарес, информирует телеканал "Тодо нотисиас".
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
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Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире

Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
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Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне

"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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