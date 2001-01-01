Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru вчера в 12:43
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Юрген Клопп: «Поздравляю „Ман Сити“. Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь»
Спорт-Экспрессвчера в 12:45
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Политика
Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование относительно возможного вмешательства высших должностных лиц государства в работу судей.
Обновлено в 04:27
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Технологии
«ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на РБК.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Назначен новый начальник штаба ВДВ
«58-летний генерал Евгений Устинов, занимавший должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ВДВ», – сообщил ТАСС источник, близкий к руководству рода войск.
Обновлено в 06:14
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Футбол
Прощай, большой футбол. Суд оставил за решеткой Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки
Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Кино
Марк Уолберг станет Синим Соколом в полнометражном «Скуби-Ду»
Как сообщает Empire, к нему присоединились Джейсон Айзекс и Марк Уолберг — первый озвучит злодея Дика Дастардли, а второй подарит свой голос супергерою Синему Соколу, известному зрителям по мультсериалу "Диноматт, Чудо-пёс" (" Dynomutt, Dog Wonder"), который выходил в 1970-е годы.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Двух жительниц Оренбуржья, мечтавших похудеть, осудили за контрабанду
Две жительницы Оренбургской области, заказавшие в сети Интернет из Казахстана запрещенный в РФ препарат для снижения веса, осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ.
Обновлено в 06:00
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Мария Литовко стала и.о. вице-губернатора Севастополя
Обновлено в 02:57
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье
В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 05:36
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Общество
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня
Обновлено в 06:05
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Политика
Зеленского вызвали к судье Януковича
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25