Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»Soccer.ru вчера в 12:43
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Юрген Клопп: «Поздравляю „Ман Сити“. Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь»
Спорт-Экспрессвчера в 12:45
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ЖКХ
В столице началось сезонное отключение горячей воды
Сегодня в столице началось сезонное отключение горячей воды.
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Армия и оружие
В России задержали бывшего командира ПВО ЛНР с позывным Ракета
Бывший командующий противовоздушной обороной (ПВО) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:39
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Здоровье
Белоруссия запретила ввоз птицы из Ставрополья из-за болезни Ньюкасла
Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы из Ставропольского края.
Обновлено в 04:29
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд
Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
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Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Общество
Суд над стилистом Сергеем Зверевым состоится сегодня
Звереву грозит штраф до двадцати тысяч рублей или до сорока часов обязательных работ.
Обновлено в 00:04
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Общество
Татьяна Голикова предложила не сокращать майские праздники
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Сегодня Владимир Путин посетит Казань
Сегодня, 13 мая, президент России Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Казань, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 01:29
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»
Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
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Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая
Нардеп Надежда Савченко в ходе заседания Верховной рады Украины перебила спикера Андрея Парубия, который выступал по одному из вопросов, и потребовала, чтобы в первую очередь был рассмотрен вопрос "об инаугурации президента 20 числа".
Обновлено в 04:44
Экономика
Минск продолжит переговоры с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 16:50
Хоккей
Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира
Сборная России по хоккею встретится с командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира.
Обновлено вчера в 22:02
Авто
Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero
12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы точно не знали, — здесь. 13 редких и необычных версий Гранты и Калины — в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
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Армия и оружие
Поисковики из Приморья восстановили советский штурмовик Ил-2
Участники поискового объединения "Авиапоиск" восстановили самолет времен ВОВ Ил-2, используя запчасти из разных регионов России, передает RT.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Опубликованы медицинские документы Сергея Доренко
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
Сёмин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»
Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Сёмин видит в Еременко замену Фернандешу.
Обновлено в 04:08
Наука
Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным
Хирургическое вмешательство включало операции по разрезанию поддерживающей связки полового члена, пересадке кожи и подкожного жира, а также по внедрению хрящевой ткани между головкой и основанием органа.
Обновлено вчера в 09:41