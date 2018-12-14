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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.
Soccer.ru10:07
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