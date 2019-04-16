Футбол
Клопп: «Не думаю, что между Мане и Салахом есть соперничество»Soccer.ru 16:38
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Здоровье
Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от ежегодной флюорографии
Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпиль
Во французской столице у охваченного пламенем собора Парижской Богоматери обрушился шпиль и обвалилась крыша.
Обновлено вчера в 15:35
Здоровье
Каждый пятый житель Екатеринбурга умирает от рака
Обновлено в 09:13
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Charlie Hebdo выпустил карикатуру после пожара в Нотр-Даме
Сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номер карикатуру на президента Франции Эммануэля Макрона с горящим Нотр-Дамом вместо головы.
Обновлено в 06:00
Общество
Для москвичей предпенсионного возраста запустят программу профобучения
Пройти обучение в этом году смогут более 3,6 тысячи жителей столицы Столичные власти утвердили пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 2019 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 14:33
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Здоровье
Рождение детей с помощью ЭКО стало повседневностью в России, заявил эксперт
Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, ежегодно в стране с помощью ЭКО рождается 25-30 тысяч детей, заявил директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова" Минздрава России Геннадий Сухих.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны
В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
ВМС США: присутствие в Арктике важнее, чем наличие арктических военных баз
Интересы США в Арктике американские военно-морские силы (ВМС) должны обеспечивать своим присутствием в регионе, заявил заместитель начальника штаба ВМС США вице-адмирал Уильям Морэн 16 апреля на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Обновлено в 16:22
Общество
Текслер поручил решить проблему со школами Копейска
Обновлено в 08:20
Общество
В Мосгордуму внесен законопроект о частичном запрете реагентов
Депутаты Мосгордумы внесли в законодательное собрание столицы проект закона, запрещающий использование реагентов против гололеда в некоторых местах Москвы, следует из документа, размещенного на сайте Мосгордумы.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Евгений Петросян придет в «Вечерний Ургант»
Обновлено вчера в 08:49
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Экономика
Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock
Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30