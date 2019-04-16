Футбол

Клопп: «Не думаю, что между Мане и Салахом есть соперничество»Soccer.ru 16:38

Порту — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Драган»
На самом деле не думаю, что между Мане и Салахом есть соперничество.
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Клопп: «Мне не пришлось объяснять своим игрокам, что „Порту“ хорошая команда»

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Клопп о первом матче ЛЧ с «Порту»: мне не понравилась та игра

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Клопп: «Не думаю, что между Мане и Салахом есть соперничество»

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Гаджеты

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Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
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Происшествия

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Здоровье

Каждый пятый житель Екатеринбурга умирает от рака

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Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
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Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика

Charlie Hebdo выпустил карикатуру после пожара в Нотр-Даме

Сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номер карикатуру на президента Франции Эммануэля Макрона с горящим Нотр-Дамом вместо головы.
Обновлено в 06:00
Общество

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Пройти обучение в этом году смогут более 3,6 тысячи жителей столицы Столичные власти утвердили пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 2019 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 14:33
Политика

Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме

При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
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Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
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Рождение детей с помощью ЭКО стало повседневностью в России, заявил эксперт

Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, ежегодно в стране с помощью ЭКО рождается 25-30 тысяч детей, заявил директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова" Минздрава России Геннадий Сухих.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны

В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

ВМС США: присутствие в Арктике важнее, чем наличие арктических военных баз

Интересы США в Арктике американские военно-морские силы (ВМС) должны обеспечивать своим присутствием в регионе, заявил заместитель начальника штаба ВМС США вице-адмирал Уильям Морэн 16 апреля на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина

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Общество

Текслер поручил решить проблему со школами Копейска

Обновлено в 08:20
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Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Общество

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Депутаты Мосгордумы внесли в законодательное собрание столицы проект закона, запрещающий использование реагентов против гололеда в некоторых местах Москвы, следует из документа, размещенного на сайте Мосгордумы.
Обновлено в 10:24
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Евгений Петросян придет в «Вечерний Ургант»

Обновлено вчера в 08:49
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Экономика

Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock

Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
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Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
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