Клопп: «Не думаю, что между Мане и Салахом есть соперничество»Soccer.ru 16:38

На самом деле не думаю, что между Мане и Салахом есть соперничество.

Клопп: «Не думаю, что между Мане и Салахом есть соперничество»

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