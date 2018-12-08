Футбол

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»
Soccer.ru
09:56

Салах забил фантастические голы. После появления на поле Лалланы и Мане мы заиграли именно так, как планировали. Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
Soccer.ru09:56

Подробнее о событии

Клопп — о хет-трике Салаха: это было великолепно, просто великолепно

Чемпионат11:05

Юрген Клопп: «Борнмут» проводит неплохой сезон, поэтому победить их – нечто особенное

Советский спорт10:29

Клопп: «Мы должны следить только за собой, нас мало интересуют другие команды»

Евро-футбол.ру10:08

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»

Soccer.ru09:56

Клопп: «Так выиграть у такого „Борнмута“ — „Ливерпуль“ сделал нечто особенное»

Sport24.ru10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

Обновлено в 11:44
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:44
Футбол

«Ростов» изобразил Карасёва на арене Самарского цирка

Пресс-служба «Ростова» после гостевого матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) опубликовала в «Твиттере» картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка.
Обновлено в 11:26
Футбол

Бекао покинул поле на носилках в матче с «Енисеем»

Футболист столкнулся с соперником в борьбе за мяч и не смог продолжить игру, покинув поле на носилках.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Наполи» на своем поле разгромил «Фрозиноне»

Обновлено в 11:06
Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры

Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:13
Футбол

Главный тренер «Арсенала» рассказал о разногласиях с Дзюбой и Карпиным во время работы в «Спартаке»

Обновлено в 11:01
Футбол

«Анжи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 20:00

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:59
Футбол

Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»

Обновлено в 11:04
Футбол

Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года

Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
Обновлено в 08:15
Футбол

«Челси» — «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы

Обновлено в 11:33
Футбол

В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий человек

Среди голосующих за "Золотой мяч" - 2018 обнаружился несуществующий человек, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:29
Футбол

Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 09:51
Футбол

Тренер «Енисея» Аленичев поддерживает введение VAR в РПЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил поддержку использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 11:27
Футбол

Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб.
Обновлено в 06:43
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное