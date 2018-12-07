Футбол

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»
Soccer.ru
09:56

Борнмут — Ливерпуль
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
Натан Аке
12′
Джефферсон Лерма
15′
25′
Мохамед Салах
48′
Мохамед Салах
65′
Джердан Шакири
Садио Мане
65′
Наби Кейта
Адам Лаллана
Дэвид Брукс
Лис Муссе
65′
68′
Стив Кук
70′
Фабиньо
77′
Мохамед Салах
81′
Роберто Фирмино
Джордан Хендерсон
Джуниор Станислас
Тайрон Мингз
83′
Чарли Дэниэлс
Диего Рико
83′
Салах забил фантастические голы. После появления на поле Лалланы и Мане мы заиграли именно так, как планировали. Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
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