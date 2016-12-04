Клопп: «Ливерпуль» настроен на борьбу во втором матче с «Порту»Чемпионат вчера в 17:51

Клопп: «Ливерпуль» настроен на борьбу во втором матче с «Порту»

Спорт день за днем

Происшествия В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.

Армия и оружие Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.

Авто Volkswagen тестирует «заряженную» версию кроссовера Tiguan R Поскольку серийный T-Roc R все еще не представлен, то можно ожидать, что и Tiguan R покажут не ранее осени 2019 года, причем в виде концепта.

Армия и оружие В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.

Политика Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

Политика ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.

Экономика РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».

Шоу-бизнес Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.

Происшествия СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.

Единоборства Емельяненко пообещал выбить зубы Кокляеву Российский боец MMA Александр Емельяненко записал очередное видеообращение, в котором вновь обратился к известному стронгмену Михаилу Кокляева.

Политика Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.

Общество Госдума позволяет получать «детские выплаты» по месту жительства Правительственный законопроект о правилах выплат семьям, имеющим детей, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Политика Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку Шоумен Владимир Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, поблагодарил военнослужащих страны за поддержку в первом туре выборов.

Политика Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.

Происшествия Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.

Технологии «Почта России» запустила онлайн-сервис по оплате услуг ЖКХ «Почта России» запустила платежный сервис, который позволяет через интернет произвести оплату мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг.

Хоккей ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.

Происшествия Двух пенсионеров жестоко убили в Челябинске Тела двух пенсионеров, 71-летнего мужчины и 79-летней женщины, были обнаружены во вторник, 9 апреля, в частном доме в поселке Мебельный в Челябинске.

Спорт Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.