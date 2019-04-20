Футбол
Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ стал командой, против которой сложно играть»Матч ТВ 02:43
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его команда не чувствует давления, несмотря на упорную борьбу за победу сразу в двух турнирах — в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.
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Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
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Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
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Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
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Обновлено вчера в 16:18
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Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
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Правительство России запретило экспорт нефти на Украину
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Происшествия
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В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено вчера в 14:56
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В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
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В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
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Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
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Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
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Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля
Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 17 копеек - до 64,06 рубля, курс евро подорожал на 22 копейки - до 72,03 рубля.
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