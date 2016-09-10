Футбол

Клопп: «Компани нужно было удалять за фол последней надежды»
Soccer.ru
00:21

Манчестер Сити — Ливерпуль
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
31′
38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
40′
Эмерик Лапорт
45′+2′
57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
65′
Лерой Сане
72′
77′
Садио Мане
Джердан Шакири
86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
88′
Бернарду Силва
89′
Эдерсон Сантана
90′+5′
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча с "Манчестер Сити" (1:2) заявил, что защитник "горожан" Венсан Компани должен был быть удален за фол против Мохамеда Салаха.
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