Футбол

Клопп: «Когда играешь против „Барселоны“, ты точно не фаворит»Soccer.ru вчера в 16:52

Барселона — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
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Клопп: «„Камп Ноу“ – просто стадион. Это не храм футбола»

ProstoProSport03:25

«Камп Ноу» — не храм футбола». Клопп оценил шансы «Ливерпуля» в Барселоне

Матч ТВ03:20

Клопп: «Когда играешь против „Барселоны“, ты точно не фаворит»

Soccer.ruвчера в 16:52

Клопп – перед матчем с «Барселоной»: «Камп Ноу» – это не храм футбола, а просто стадион»

Бомбардир.рувчера в 23:49

Клопп перед матчем с «Барсой»: «Камп Ноу» – это просто стадион. Не храм футбола»

Sports.ruвчера в 22:55

Клопп: «Камп Ноу» — просто стадион, но не храм футбола

Чемпионатвчера в 18:17

Юрген Клопп: «„Ноу Камп“ - всего лишь стадион. Это не храм футбола»

Спорт-Экспресс02:29
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
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Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой

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ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию в Московской области и задержали с поличным ее организатора, сообщает пресс-служба силовиков во вторник, 30 апреля.
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Экономика

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Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
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На украинской АЭС произошел пожар

Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Технологии

Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»

Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия

Капитан злоупотребил со всем Северным флотом

Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин опроверг слухи, что он стал продюсером Егора Крида

Неделю назад гендиректор Black Star подтвердил, что 24-летний Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, прекратил сотрудничество с лейблом.
Обновлено в 04:55
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

Ряд новых правил и законов, затрагивающих пенсионеров, строителей, ветеранов, водителей и других граждан, вступят в силу с 1 мая в России, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика

Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Аль-Фалих рассказал о планах по добыче нефти Саудовской Аравией

Добыча нефти Саудовской Аравией находится ниже целевого уровня сделки ОПЕК+, королевство посмотрит на ситуацию на рынке в июне, но, видимо, в любом случае не превысит свой лимит, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики страны Халид аль-Фалих.
Обновлено в 02:16
Здоровье

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От работы отстранено начальство поликлиники при Серовской городской детской больнице после жалоб персонала на низкую зарплату.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В ДТП с автобусом в Орловской области пострадали 15 украинцев

Три гражданина Украины госпитализированы после ДТП в Орловской области России, всего пострадали 15 украинцев, заявил во вторник заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

Суд в китайской провинции Гуандун приговорил к смертной казни гражданина Канады, признанного виновным в торговле наркотиками и их производстве.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Авто

Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford

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Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
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Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
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Сын миллиардера Саркисова вышел из комы

В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
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Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
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В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
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Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке

В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Камп Ноу
Стадион
Стадион футбольного клуба «Барселона». С момента своего открытия в 1957 году стадион принадлежал каталонскому футбольному клубу и вначале был назван Estadi del FC Barcelona, тем не менее уже тогда его называли «Камп Ноу». Официально своё нынешнее название он получил в 2000 году после игры против клуба «Реал Мадрид».
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