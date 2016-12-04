Клопп: «Когда играешь против „Барселоны“, ты точно не фаворит»Soccer.ru вчера в 16:52

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Клопп: «Когда играешь против „Барселоны“, ты точно не фаворит»

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