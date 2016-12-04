Футбол
Клопп: «Когда играешь против „Барселоны“, ты точно не фаворит»Soccer.ru вчера в 16:52
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
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Клопп – перед матчем с «Барселоной»: «Камп Ноу» – это не храм футбола, а просто стадион»
Бомбардир.рувчера в 23:49
Клопп перед матчем с «Барсой»: «Камп Ноу» – это просто стадион. Не храм футбола»
Sports.ruвчера в 22:55
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию в Московской области и задержали с поличным ее организатора, сообщает пресс-служба силовиков во вторник, 30 апреля.
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Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Технологии
Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»
Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».
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Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин опроверг слухи, что он стал продюсером Егора Крида
Неделю назад гендиректор Black Star подтвердил, что 24-летний Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, прекратил сотрудничество с лейблом.
Обновлено в 04:55
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
Ряд новых правил и законов, затрагивающих пенсионеров, строителей, ветеранов, водителей и других граждан, вступят в силу с 1 мая в России, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Аль-Фалих рассказал о планах по добыче нефти Саудовской Аравией
Добыча нефти Саудовской Аравией находится ниже целевого уровня сделки ОПЕК+, королевство посмотрит на ситуацию на рынке в июне, но, видимо, в любом случае не превысит свой лимит, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики страны Халид аль-Фалих.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Увольнения начальства добились уральские медики с низкой зарплатой
От работы отстранено начальство поликлиники при Серовской городской детской больнице после жалоб персонала на низкую зарплату.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В ДТП с автобусом в Орловской области пострадали 15 украинцев
Три гражданина Украины госпитализированы после ДТП в Орловской области России, всего пострадали 15 украинцев, заявил во вторник заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
Суд в китайской провинции Гуандун приговорил к смертной казни гражданина Канады, признанного виновным в торговле наркотиками и их производстве.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Авто
Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford
Обновлено в 03:38
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала
Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04
Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Музыка
Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке
В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
Обновлено в 01:03