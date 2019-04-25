Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»Soccer.ru 10:36

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил появление в команде нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье, о чем ходили упорные слухи.

Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день 26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.

Энергетика «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту «Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.

Футбол Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.

Гаджеты Microsoft повысила системные требования для Windows 10 Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.

Общество Лифт раздора: управляющая компания изложила свой взгляд на историю Свой взгляд на историю с оплатой лифта, которым большая часть дома не пользуется, изложила глава управляющей компании.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Здоровье ВОЗ посоветовала убрать гаджеты от детей до пяти лет В ВОЗ сообщили, что маленькие дети все больше и больше времени проводят в различных гаджетах, совсем забыв о физической активности.

Путешествия Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.

Происшествия Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.

Шоу-бизнес Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.

Общество Гороскоп на 26 апреля 2019 года Если вы 26 апреля будете ждать у моря погоды или сидеть сложа руки, то можете упустить шанс добиться успеха.

Энергетика Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе» Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.

Политика Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".

Политика Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.

Экономика Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Происшествия Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.

Политика Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Певицу МакSим перевели из реанимации Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.

Политика ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Происшествия В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.

Интернет Число сообщений «ВКонтакте» выросло до 10 млрд в сутки Соцсеть «ВКонтакте» заявила о том, что количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло до 10 миллиардов.