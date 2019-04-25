Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»Soccer.ru 10:36

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил появление в команде нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье, о чем ходили упорные слухи.

Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»

Технологии Платежная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.

Происшествия В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".

Происшествия Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.

Экономика ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Происшествия В Твери загорелась трапезная Покровского храма Вечером 25 апреля в Твери начался пожар в трапезной Покровского храма.

Экономика Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.

Кино Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.

Политика Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка В документе уточняется, что порядок применения крымскотатарского и других языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться специальным законом, который депутаты внесут через полгода.

Экономика Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4% Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Культура Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин» В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).

Транспорт Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Общество Более шести тысяч организаций Коми не предоставили сведений по спецоценке условий труда Штрафы до 80 тысяч рублей грозят организациям, которые не предоставили сведения в Роструд о прохождении процедуры специальной оценки условий труда (СОУТ).

Происшествия В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.

Авто Renault планирует выпустить новый бюджетный седан Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.

Общество На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).

Экономика Дивиденды «Лукойла» вырастут на 16% Размер дивидендов акционерам компании «Лукойл» за 2018 год может составить 250 рублей за обыкновенную акцию.

Футбол ECA обсудит создание новой еврокубковой системы Ассоциация европейских клубов (ЕСА) проведет специальное заседание генеральной ассамблеи, где обсудит создание новых клубных европейских турниров.

Политика Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.

Общество В Челябинской области «умнеют» даже мусорные баки Сегодня в Челябинской области в очереди стоят три города – Троицк, Миасс и Кыштым.

Технологии Walmart экспериментирует с ИИ для мониторинга магазинов в реальном времени Walmart, который сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Amazon и других интернет-магазинов, экспериментирует с оцифровкой своих физических магазинов, чтобы управлять ими более эффективно, контролировать расходы и делать покупки более приятными.