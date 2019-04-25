Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»Soccer.ru 10:36

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил появление в команде нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье, о чем ходили упорные слухи.

Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»

Происшествия Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.

Происшествия В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день 26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.

Происшествия МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте "По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.

Происшествия В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Экономика Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Политика Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.

Экономика Mail.Ru Group и «Яндекс» отчитались о росте выручки Выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 млрд руб.

Политика Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.

Интернет Число сообщений «ВКонтакте» выросло до 10 млрд в сутки Соцсеть «ВКонтакте» заявила о том, что количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло до 10 миллиардов.

Происшествия На проспекте Художников сбили девочку на самокате На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.

Политика ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.

Кино Михаил Горбачев попал в больницу Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Футбол Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.

Музыка Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.

Энергетика Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.