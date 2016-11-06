Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»Soccer.ru 10:36

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил появление в команде нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье, о чем ходили упорные слухи.

Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»

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