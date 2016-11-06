Футбол
Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»Soccer.ru 10:36
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил появление в команде нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье, о чем ходили упорные слухи.
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Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:50
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Внешние USB-диски мешают обновлению Windows 10
Проблема проявляется при подключённом USB-накопителе или карте памяти формата SD.
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Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
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Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
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Политика
Во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
Во Владивостоке завершились переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:59
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
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ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
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Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
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Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
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Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Политика
МИД Украины сравнил выдачу российских паспортов в Донбассе с действиями нацистов
По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, указ российского президента Владимира Путина о предоставлении по упрощенной схеме гражданства жителям Луганской и Донецкой областей нарушает целостность и суверенитет Украины.
Обновлено в 18:40
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В суд направлено дело экс-президента «Банка Москвы»
25 апреля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывших сотрудников «Банка Москвы»: президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова и их подчинённых Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина.
Обновлено в 12:53
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
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Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Наука
Из-за сезонной памяти океана российская Арктика тает зимой и летом
Российская Арктика тает в зимнее время и летом из-за «сезонной памяти», сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:54
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
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Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
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