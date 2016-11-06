Футбол

Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»Soccer.ru 10:36

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил появление в команде нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье, о чем ходили упорные слухи.
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Клопп прокомментировал возможный трансфер звезды «Наполи» в «Ливерпуль»

Газета.Ru19:01

Клопп опроверг возможность приобретения Инсинье у «Наполи»

Матч ТВ09:51

Инсинье не перейдет в «Ливерпуль»

Нева Спорт09:32

Клопп: «Ливерпуль» даже не будет пытаться купить Инсинье

Чемпионат09:13

Клопп опроверг возможность приобретения Инсинье у «Наполи»

Sportbox.RU09:51

Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»

Soccer.ru10:36

Клопп: «„Ливерпуль“ не будет подписывать Инсинье. Даже пытаться не будем»

Sport24.ru08:48
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Украина остановила транзит российской нефти

Обновлено в 17:50
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Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
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Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

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Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

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Внешние USB-диски мешают обновлению Windows 10

Проблема проявляется при подключённом USB-накопителе или карте памяти формата SD.
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Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

Обновлено в 17:52
Происшествия

Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Обновлено в 17:24
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Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Политика

Во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына

Во Владивостоке завершились переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:59
Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
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Здоровье

ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
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Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

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Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

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Шоу-бизнес

Певицу МакSим перевели из реанимации

Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
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Происшествия

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
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Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
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Политика

МИД Украины сравнил выдачу российских паспортов в Донбассе с действиями нацистов

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, указ российского президента Владимира Путина о предоставлении по упрощенной схеме гражданства жителям Луганской и Донецкой областей нарушает целостность и суверенитет Украины.
Обновлено в 18:40
Политика

Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове

Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
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Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
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В суд направлено дело экс-президента «Банка Москвы»

25 апреля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывших сотрудников «Банка Москвы»: президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова и их подчинённых Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина.
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Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
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Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
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Наука

Из-за сезонной памяти океана российская Арктика тает зимой и летом

Российская Арктика тает в зимнее время и летом из-за «сезонной памяти», сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
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Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
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Лоренцо Инсинье
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, капитан клуба «Наполи» . Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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