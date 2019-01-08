Футбол
Клопп: 16-летний Хувер хорошо справился в матче с «Вулверхэмптоном»
Клопп: 16-летний Хувер хорошо справился в матче с «Вулверхэмптоном»Чемпионат20:58
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выступление 16-летнего защитника Ки-Джана Хувера в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:2). Голландец вышел на замену вместо травмированного Деяна Ловрена, став самым молодым дебютантом мерсисайдцев в Кубке Англии.
Чемпионат20:58
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Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
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Президент России Владимир Путин рассказал о своем воинском звании артиллериста.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа
Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
Пентагон назвал законным нахождение своего корабля в Черном море
Обновлено в 15:01
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
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Обновлено в 20:07
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Происшествия
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Обновлено в 11:18
Политика
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на сообщение госдепа.
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Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда
Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
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Кино
Умер актер из «Криминального чтива»
Звезда фильмов Квентина Тарантино и комедии «Все любят Рэймонда» Роберт Рут скончался в возрасте 82 лет в США.
Обновлено в 22:27
Авто
«Яндекс» начал испытания своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 19:16
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
We Are The Mighty составило рейтинг стран с худшими ВВС в мире
Обновлено в 22:25
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах по Курилам
Ранее Абэ заявил, что мирный договор между Россией и Японией будет выгоден для США, так как положительно скажется на региональной стабильности, при этом он посчитал реальным завершить российско-японские переговоры в ближайшие годы.
Обновлено в 07:33
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Общество
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость.
Обновлено в 20:52
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Авто
Илон Маск подтвердил начало строительства завода Tesla в Шанхае
«С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!» — отметил Маск.
Обновлено в 07:05
Космос
Жители Новой Зеландии сняли на видео пылающий шар
В Новой Зеландии местные жители сняли на видео огромный пылающий шар, который летел куда-то. Видеоролик был опубликован в соцсетях.
Обновлено в 22:30
Происшествия
В Сиднее найдена мертвой актриса и супермодель Аннализа Браакензик
Труп австралийской актрисы и топ-модели Аннализы Браакензик был обнаружен в воскресенье днем в ее квартире в пригороде Сиднея.
Обновлено в 10:05
Автоспорт
Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»
Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено в 17:10
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Наука
Ученые открыли новый способ распознать и атаковать рак
Исследователи из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана в Израиле открыли механизм, связанный с активацией иммунной системы, который позволит защитным клеткам организма обнаруживать и атаковать раковые клетки.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Происшествия
На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист
Накануне 43-летний альпинист в составе официально зарегистрированной туристической группы поднимался на вершину Корякского вулкана по восточному склону.
Обновлено в 02:02
Политика
Во Франции планируют начать наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что французское правительство предлагает принять закон, предусматривающий наказание за несогласованные акции протеста.
Обновлено в 15:24