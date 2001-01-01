Футбол

Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»
Матч ТВ
11:37

Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Клод Макелеле раскритиковал соотечественника Поля Погба и его празднование голов. В матчах чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» и «Борнмута» выступающий за «Манчестер Юнайтед» Погба оформил по дублю и отпраздновал голы необычным танцем.
Матч ТВ11:37

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Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»

Матч ТВ11:37

Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»

Sportbox.RU11:37

Клод Макелеле: «Танцы Погба – неуважение к сопернику. Занимайся этим в раздевалке»

Sports.ru08:15

Макелеле: танцы Погба после голов — это неуважение к сопернику

Чемпионат08:53

Макелеле: «Празднование голов Погба в виде танцев – неуважение к сопернику»

Бомбардир.ру10:06

Клод Макелеле: «Празднование голов Погба выглядит как неуважение к сопернику»

Спорт-Экспресс09:42
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Происшествия

В московском Парке Горького обрушился мост. Есть пострадавшие

По данным источника в экстренных службах столицы, в московском Парке Горького на катке обрушился мост, на котором находились люди.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Кино

Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»

Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено в 12:23
Политика

МИД прокомментировал задержание американского шпиона в России

В МИД России прокомментировали задержание американского гражданина по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама

Мужчина, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, задержан. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 15:35
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика

Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию

Новогоднее обращение главы государства первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает уже в 15.00 по московскому времени.
Обновлено в 14:33
Политика

Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний

Обновлено в 14:33
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Политика

Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.
Обновлено в 12:09
Единоборства

Мейвезер не намерен возвращаться в бокс

Поединок завершился в первом раунде. Мейвезер трижды отправлял своего соперника в нокдаун. Бой проходил по правилам бокса.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Обновлено в 09:49
Происшествия

МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, сообщают информагентства.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Виннице полиция нашла трех мертвых людей и раненую девочку

Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное убийство нескольких человек" Тела троих человек обнаружили в квартире в украинской Виннице, еще одна пострадавшая девочка умерла в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию области.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске, где в понедельник в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США

Обновлено в 03:29
Общество

Закон о льготах бизнесу за оплату отпусков работников заработает с 1 января

Закон, по которому работодатели будут получать налоговые льготы за оплату отдыха подчинённых, вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщается на сайте Государственной думы.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео

Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Общество

Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа»

Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания "МБХ Медиа".
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Челябинской области в связи с ЧП в Магнитогорске объявят траур

В Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске, где после взрыва обрушился подъезд жилого дома, будет объявлен траур.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей

Неизвестные похитили из магазина Louis Vuitton в центре Москвы 7 млн рублей.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Дело по обстрелу автомобиля в Ингушетии передали в СК

Уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрани, в результате которого один человек погиб, а еще один попал в больницу, передано в Главное следственное управление СК РФ по Северному Кавказу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Спейси хочет заявить суду о своей невиновности

Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку.
Обновлено в 13:21
Экономика

Изменения в Налоговый кодекс вступают в силу с 1 января

Несколько изменений в Налоговый кодекс России вступают в силу с 1 января 2019 года.
Обновлено в 16:38
Политика

Трамп призвал демократов немедленно выйти из отпуска

Президент США Дональд Трамп призвал членов Демократической партии немедленно выйти из отпуска и проголосовать по бюджету страны.
Обновлено в 12:44
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Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Обновлено вчера в 22:25
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В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 года

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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Клод Макелеле
Французский футболист
Французский футболист заирского происхождения, полузащитник, тренер.
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