Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в ГерманииLenta.ru 14:19

с чего всё началось

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle. Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта.

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.

Кино Анджелина Джоли станет супергероем Marvel Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Технологии Обнаружен Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Специализирующаяся на предотвращении киберугроз компания Group-IB фиксирует активность мобильного Android-трояна Gustuff.

Футбол Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Политика МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.

Общество Дальневосточный гектар начали раздавать иностранцам Отныне участниками программы могут стать иностранцы и люди без гражданства, но для этого им придется переехать жить в Россию, об этом сообщает РБК.

Общество ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.

Футбол Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Наука Эффект Бенджамина Франклина В автобиографии Бенджамина Франклина (1706–1790) содержится поучительный рассказ о занятном случае, демонстрирующем, как будущий отец-основатель Соединенных Штатов Америки добивался расположения окружающих.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Политика Пушков напомнил Трампу, что Венесуэла «не штат США» Сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы.

Технологии Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.