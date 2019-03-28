Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в ГерманииLenta.ru 14:19

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle. Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта.

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

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