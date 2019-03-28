Музыка

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в ГерманииLenta.ru 14:19

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle. Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта.
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В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

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В сети появился новый клип Rammstein на песню «Deutschland»

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Александр Фролов, экс супруг известной певицы Началовой, скончавшейся трагической смертью 16 марта, впервые прокомментировал слухи о судебном разбирательстве по поводу совместно принадлежащей им квартиры.
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Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
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Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
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Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков

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Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

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Немецкая рок-группа
Культовая немецкая рок-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.
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