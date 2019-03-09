Музыка
Клип Лазарева с песней для «Евровидения» набрал 1 млн просмотровИзвестия 04:17
Музыку к песне написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова — американка Шарон Вон. Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
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Вот и песня Scream, с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл.
— Сергей Лазарев, российский певецDaily Storm вчера в 13:22
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