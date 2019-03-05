Клинтон отказалась баллотироваться в президенты СШАГазета.Ru 02:37

Я не буду баллотироваться, но я намерена продолжать работать, говорить и отстаивать то, во что я верю. Я хочу быть уверена в том, что люди понимают, что я намерена продолжить выступать. Я никуда не уйду.

Экс-кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон заявила, что не планирует выдвигаться на выборах 2020 года, сообщает телеканал CNN.

Политика Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД 4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Законопроект о запрете хостелов в жилых домах прошел второе чтение Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что законопроект перед вторым чтением остался в редакции первого чтения с минимальными изменениями, т.е. он будет однозначно запрещать размещать хостелы в жилых помещениях.

Происшествия Следствие попросило арестовать субподрядчика «Самара Арены» Следствие ходатайствует об аресте субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена», гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича.

Наука Второго пациента в истории излечили от ВИЧ-инфекции Житель Лондона стал вторым в истории человеком, в крови которого не нашли следов вируса иммунодефицита человека после трансплантации костного мозга от донора с врожденным иммунитетом, пишет The Guardian.

Авто AliExpress начнет продавать россиянам автомобили AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Экономика В России могут установить минимальную цену на пиво Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».

Политика Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».

Происшествия СК Башкирии возбудил дело против избившего подчинённую полицейского В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который избил свою подчинённую и угрожал ей убийством.

Происшествия В катастрофе Ту-154 над Черным морем обвинили заправщиков самолета Адвокат считает, что к катастрофе Ту-154 в конечном итоге привела экономия на топливе и обслуживании самолета вкупе с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлер.

Здоровье Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям.

Общество Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, пройдет во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН.

Общество Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развода и депрессии, сообщает газета The Sun.

Футбол Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".

Происшествия Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального» Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.

Политика Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.

Происшествия ФСБ задержала в Крыму украинца за мошенничество ФСБ задержала в Крыму 27-летнего гражданина Украины, который промышлял незаконным оформлением российского гражданства.

Здоровье Росздравнадзор изымет из продажи содержащий фенспирид «Эриспирус» Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.

Политика Композиты в самолете МС-21 заменят на отечественные за два года Использующиеся при строительстве самолета МС-21 композиционные материалы заменят на отечественные аналоги за два года, рассказал генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов.

Экономика ФНС получила данные о счетах и активах россиян в 58 странах Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о счетах, трастах и незадекларированных доходов граждан России из 58 стран, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.

Спорт Еще один эстонский лыжник признался в употреблении допинга Эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга, передает ТАСС.

Экономика OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».