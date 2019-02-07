Политика
Клинтон назвала решение Трампа о выходе США из ДРСМД «подарком Путину»РИА Новости вчера в 23:28
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, назвав его "подарком" президенту России Владимиру Путину, сообщает издание Hill.
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Клинтон назвала решение Трампа о выходе из договора о ракетах «подарком Путину»
Говорит Москвавчера в 23:43
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Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Обновлено вчера в 08:33
Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
Россия готовится к большой войне, считают шведские аналитики
"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", — рассказал руководитель исследования Юхан Нурберг.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено вчера в 05:12
Энергетика
Роскачество проверило бензин на ставропольских АЗС
Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Эквадоре во время ограбления убили российского туриста
В столице Эквадора Кито после вооруженного ограбления погиб турист, россиянин Алексей Домбровский, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя консульского отдела посольства России в стране.
Обновлено вчера в 19:44
Авто
Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версии
Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы
Спасателям удалось извлечь тело из обломков легкомоторного самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Стало известно об оставшемся в Британии третьем отравителе Скрипалей
Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения.
Обновлено вчера в 19:13
Космос
Все способы связи с телескопом «Спектр-Р» испробованы безрезультатно
Все предлагавшиеся способы восстановления связи с российским космическим телескопом "Спектр-Р" испробованы, но связь восстановить пока не удается, сообщил РИА Новости советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.
Обновлено вчера в 19:06
Авто
Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро
Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что "бедственное положение экономики Венесуэлы" лишает венесуэльского лидера последних сторонников.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
35-летняя Виктория Лопырева родила первенца
Российская телеведущая, фотомодель, блогер и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева родила первенца, сообщает издание «СтарХит».
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей
Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
Пенсионный капитал разрешат тратить на лечение тяжелых болезней
Негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений, рассказал "Российской газете" Юрий Воронин, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы.
Обновлено 05 февраля в 19:15
Общество
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Политика
В Японии отказались от фразы «незаконная оккупация Курил»
В Токио во время ежегодного общенационального съезда за «возвращение Курил», проходящего в День «северных территорий», впервые не использовалась фраза о «незаконной оккупации» островов Россией, пишет агентство «Киодо».
Обновлено вчера в 23:10
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Зависимость от соцсетей могут признать патологией — психолог
Патологией могут признать в ближайшем будущем зависимость интернет-пользователей от социальных сетей.
Обновлено в 00:16
Экономика
В РСА предложили новый способ оценки ущерба после ДТП
Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает определять размер ущерба автомобилю, нанесенный в результате ДТП, с помощью актуальных справочников цен на автозапчасти, которые действуют на момент обращения за возмещением, а не на момент самой аварии, следует из сообщения союза.
Обновлено в 00:37
Наука
Названа неожиданная причина появления современного человека
Американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что жирная пища могла стать причиной появления современного человека.
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Исследователи узнали о способности пчел считать
Обновлено в 00:29
Происшествия
Опубликованы первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле
Первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в стамбульском районе Картал опубликовал местный телеканал NTV.
Обновлено вчера в 09:47
Авто
Представлены обновленные купе и родстер Audi TT RS
В рамках автосалона в Женеве в марте этого года состоится официальная презентация обновленных спорткупе и родстера Audi TT RS.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Бойфренда Бутиной обвиняют в отмывании денег и мошенничестве
Гражданина США Пола Эриксона, которого связывали романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в Соединенных Штатах, обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 05:19
Общество
Вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими комплексами связи
Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими бортовыми комплексами связи С-404.
Обновлено вчера в 21:51