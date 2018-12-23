Общество

Клинцевич раскритиковал отправивших детей в Турцию брянских чиновников
Политика Сегодня
12:40

Напомним, благотворительный фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова организовал бесплатную поездку в Турцию для детей из брянского города Клинцы. Благотворительную акцию приурочили к знаменательному событию - открытию турецкой улицы имени дипломата, который родился в Клинцах.
Политика Сегодня12:40

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Клинцевич отреагировал на ситуацию с отправкой детей брянских чиновников в Турцию

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Клинцевич раскритиковал брянских чиновников, дети которых поехали в Турцию

Life.ru12:52

Клинцевич раскритиковал отправивших детей в Турцию брянских чиновников

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Клинцевич раскритиковал чиновников, отправивших своих детей на отдых в Турцию

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В СФ прокомментировали скандал с отправкой детей чиновников в Турцию

Москва 2411:58

Клинцевич: Дело не в том, чтобы поставить на место брянских чиновников

SM News13:33
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Общество

Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников

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Общество

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Франц Адамович Клинцевич
Российский политик
Российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области с 29 сентября 2015 года; первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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Клинцы
Город в России
Город в России, административный центр Клинцовского района и городского округа Клинцы Брянской области. Население города - 62936 чел., с пригородами - чел.
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