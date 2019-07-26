Политика
Клинцевич прокомментировал штраф британского регулятора к RTРИА Новости 15:57
В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года.
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Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаРИА Новости 09:00
с чего всё началось
«Обращает на себя внимание тот факт, что штраф был присуждён без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу», — заявили в ведомстве.RT на русском10:02
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
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