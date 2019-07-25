Политика
Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеруREGNUM 01:09
Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера. Должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей. Но и в этом случае осадок, как говорится, останется.
— Франц Клинцевич, российский политикВзгляд.ру вчера в 13:39
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