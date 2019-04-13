Политика
Клинцевич ответил на слова Помпео о вмешательстве в дела ВенесуэлыРИА Новости 05:48
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео по российско-венесуэльским отношениям, отметив, что Россия сотрудничает с законно избранной властью в Венесуэле в рамках норм международного права.
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Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались неправомерно. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране. Они находятся там как враждебное государство.
— Майк Помпео, американский политикНТВ 00:30
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