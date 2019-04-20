Политика
Клинцевич ответил на критику Литвы в адрес президента ЭстонииОреанда-Новости 05:16
Сенатор Клинцевич прокомментировал позицию Литовского МИД на визит Керсти Кальюлайд в Кремль.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Обновлено в 07:56
Политика
Трамп после взрывов на Шри-Ланке сообщил о «138 миллионах погибших»
Американский президент Дональд Трамп, выражая соболезнования Шри-Ланке после произошедшей на острове серии террористических актов, допустил ошибку в сообщении, опубликованном на его странице в сети микроблогов Twitter.
Обновлено в 07:58
Политика
Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93%
Обновлено в 04:33
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Космос
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Обновлено в 07:07
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины
Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.
Обновлено в 08:01
Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Общество
Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Наука
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика
Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России
Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
Обновлено в 07:56
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия
На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час
Обновлено в 05:29
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Политика
За показ бюллетеня Зеленскому грозит три года
Полиция проверяет сообщение о нарушении кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским законодательства в день выборов.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Финансы
Кредиты нефинансовому сектору в марте увеличились на 0,4%
Просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору за март сократилась на 0,4% после повышения на 2,7% месяцем ранее и составила на начало месяца 2 трлн 631,2 млрд руб.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова
По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Разрешили говорить: Apple не смогла запретить компании Swatch использовать фразу «One More Thing»
Буквально в начале месяца, издание ixbt писало, как компания пыталась запретить всё той же Swatch использовать фразу «Tick different», которая похоже на слоган Apple – «Think different».
Обновлено в 00:16
Космос
Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно
Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Единоборства
Нурмагомедов пригрозил избить Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об американце Дастине Порье, поединок с которым состоится в сентябре.
Обновлено в 06:49
Музыка
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Политика
Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии
Обновлено в 05:50
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48