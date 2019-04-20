Политика

Клинцевич ответил на критику Литвы в адрес президента ЭстонииОреанда-Новости 05:16

Сенатор Клинцевич прокомментировал позицию Литовского МИД на визит Керсти Кальюлайд в Кремль.
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В России отреагировали на выпад Литвы после встречи президента Эстонии с Путиным

URA.Ruвчера в 22:52

В Москве оценили недовольство Литвы из-за визита президента Эстонии в Россию

Известиявчера в 21:58

В Совфеде поставили Литву на место за критику президента Эстонии

Sputnik Эстониявчера в 09:50

На краю вражды: Пушков ответил на критику Литвы в адрес главы Эстонии

REGNUMвчера в 20:14

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

РИА Новостивчера в 13:16

В Госдуме оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Газета.Ruвчера в 13:49

Почему Литва выразила недовольство визитом президента Эстонии в Москву

RT на русскомвчера в 18:25
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Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Обновлено в 07:56
Политика

Трамп после взрывов на Шри-Ланке сообщил о «138 миллионах погибших»

Американский президент Дональд Трамп, выражая соболезнования Шри-Ланке после произошедшей на острове серии террористических актов, допустил ошибку в сообщении, опубликованном на его странице в сети микроблогов Twitter.
Обновлено в 07:58
Политика

Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93%

Обновлено в 04:33
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Авто

Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров

Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Космос

«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд

Обновлено в 07:07
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины

Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.
Обновлено в 08:01
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Общество

Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Наука

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика

Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
Обновлено в 07:56
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия

На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час

Обновлено в 05:29
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
Политика

За показ бюллетеня Зеленскому грозит три года

Полиция проверяет сообщение о нарушении кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским законодательства в день выборов.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Финансы

Кредиты нефинансовому сектору в марте увеличились на 0,4%

Просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору за март сократилась на 0,4% после повышения на 2,7% месяцем ранее и составила на начало месяца 2 трлн 631,2 млрд руб.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова

По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
Обновлено в 07:20
Гаджеты

Разрешили говорить: Apple не смогла запретить компании Swatch использовать фразу «One More Thing»

Буквально в начале месяца, издание ixbt писало, как компания пыталась запретить всё той же Swatch использовать фразу «Tick different», которая похоже на слоган Apple – «Think different».
Обновлено в 00:16
Космос

Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно

Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Единоборства

Нурмагомедов пригрозил избить Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об американце Дастине Порье, поединок с которым состоится в сентябре.
Обновлено в 06:49
Футбол

Аншлага на матче «Краснодар» – «Зенит» не было. Вот кто виноват

Обновлено в 07:19
Музыка

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Политика

Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии

Обновлено в 05:50
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
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Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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