Политика

Клинцевич отреагировал на заявление ЛинкявичюсаВести.Ru 08:34

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Литва, заявляя, что Эстонии надо осторожно подходить к диалогу с Россией, ведет себя как старший по дому.
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В Совфеде поставили Литву на место за критику президента Эстонии

Sputnik Эстония09:50

МИД Литвы недоволен встречей Кальюлайд с Путиным

REGNUMвчера в 07:18

В МИД Литвы рекомендовали Эстонии осторожно подходить к диалогу с Москвой

РБКвчера в 22:10

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

РИА Новостивчера в 19:25

Литва призвала Эстонию согласовывать диалог с РФ, чтобы не допустить «раскола» Балтии и ЕС

Росбалтвчера в 10:01

Глава МИД Литвы призвал Эстонию быть осторожной в диалоге с Россией

Парламентская газетавчера в 09:02

В Латвии раскритиковали визит президента Эстонии в Россию

Pravda.Ru05:12
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Игры

В сети появился трейлер экономической игры по выращиванию травки

Американский издатель компьютерных игр Devolver Digital представил новый трейлер экономической стратегии Weedcraft Inc. В этой игре пользователю придётся выращивать и продавать «травку».
Обновлено в 08:55
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Футбол

Зе Луиш пропускает открытую тренировку «Спартака»

Обновлено в 10:45
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией

Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

Обновлено в 03:34
Наука

Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции

Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено в 06:57
Авто

Комфортный салон и спорный внешний вид – ТОП-10 необычных автомобилей

Обновлено в 07:17
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что приехала на ММКФ «не одна»

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что приехала на Московский международный кинофестиваль «не одна».
Обновлено в 03:44
Политика

С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»

«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика

Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим

По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».
Обновлено в 09:25
Происшествия

Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье

Обновлено в 09:08
Футбол

Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»

Обновлено в 09:36
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Транспорт

В Москве начался парад трамваев

Сергей Собянин поучаствовал в параде трамваев, который приурочен к 120-й годовщине запуска первого электрического трамвая в столице, о чем сообщается на официальном сайте градоначальника.
Обновлено в 05:40
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Обновлено в 09:31
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
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