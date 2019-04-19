Политика
Клинцевич отреагировал на заявление ЛинкявичюсаВести.Ru 08:34
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Литва, заявляя, что Эстонии надо осторожно подходить к диалогу с Россией, ведет себя как старший по дому.
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Глава МИД Литвы призвал Эстонию быть осторожной в диалоге с Россией
Парламентская газетавчера в 09:02
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Игры
В сети появился трейлер экономической игры по выращиванию травки
Американский издатель компьютерных игр Devolver Digital представил новый трейлер экономической стратегии Weedcraft Inc. В этой игре пользователю придётся выращивать и продавать «травку».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Футбол
Зе Луиш пропускает открытую тренировку «Спартака»
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Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции
Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено в 06:57
Религия
Православные христиане отмечают Лазареву субботу
Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что приехала на ММКФ «не одна»
Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что приехала на Московский международный кинофестиваль «не одна».
Обновлено в 03:44
Политика
С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса
Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»
«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика
Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим
По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».
Обновлено в 09:25
Происшествия
Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье
Обновлено в 09:08
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Транспорт
В Москве начался парад трамваев
Сергей Собянин поучаствовал в параде трамваев, который приурочен к 120-й годовщине запуска первого электрического трамвая в столице, о чем сообщается на официальном сайте градоначальника.
Обновлено в 05:40
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27