Политика

Клинцевич отреагировал на заявление ЛинкявичюсаВести.Ru 08:34

Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
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В Совфеде поставили Литву на место за критику президента Эстонии

Sputnik Эстония09:50

Глава МИД Литвы призвал Эстонию быть осторожной в диалоге с Россией

Парламентская газетавчера в 09:02

В МИД Литвы рекомендовали Эстонии осторожно подходить к диалогу с Москвой

РБКвчера в 22:10

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

РИА Новостивчера в 19:25

Литва призвала Эстонию согласовывать диалог с РФ, чтобы не допустить «раскола» Балтии и ЕС

Росбалтвчера в 10:01

В Латвии раскритиковали визит президента Эстонии в Россию

Pravda.Ru05:12

Визит Кальюлайд к Путину принесёт Эстонии и пользу, и потери – Ушацкас

REGNUMвчера в 09:06
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Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Кино

«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей

Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, почему выглядит, будто не рожала

35-летняя певица Саша Савельева, которая недавно впервые стала мамой, рассказала, почему выглядит так, будто не рожала.
Обновлено в 08:26
Хоккей

ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Депутат Слуцкий объяснил стремление США остаться на Украине

Значит, надолго Украина останется территорией внешнего управления, раздираемой междоусобицами, где такие понятия, как гражданский мир и согласие, недостижимы.
Обновлено в 11:43
Происшествия

СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки

Обновлено в 11:50
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Хоккей

Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа

Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ

Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за нефть

Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Общество

Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Хоккей

Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира

Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
Обновлено в 11:59
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