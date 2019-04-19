Политика
Клинцевич отреагировал на заявление ЛинкявичюсаВести.Ru 08:34
Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава МИД Литвы призвал Эстонию быть осторожной в диалоге с Россией
Парламентская газетавчера в 09:02
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, почему выглядит, будто не рожала
35-летняя певица Саша Савельева, которая недавно впервые стала мамой, рассказала, почему выглядит так, будто не рожала.
Обновлено в 08:26
Хоккей
ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Депутат Слуцкий объяснил стремление США остаться на Украине
Значит, надолго Украина останется территорией внешнего управления, раздираемой междоусобицами, где такие понятия, как гражданский мир и согласие, недостижимы.
Обновлено в 11:43
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Хоккей
Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа
Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ
Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за нефть
Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Авто
Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Общество
Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг
Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Хоккей
Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира
Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
Обновлено в 11:59