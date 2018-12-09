Армия и оружие
Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие
Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружиеРоссийская газета06:45
Возможности производить собственное ядерное оружие у Украины не было в советское время, сейчас ее нет тем более, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Российская газета06:45
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Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть.
— Франц Клинцевич, российский политикГазета.Ru 03:34
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