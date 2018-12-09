Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть.

Возможности производить собственное ядерное оружие у Украины не было в советское время, сейчас ее нет тем более, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок

Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные делегации России и Израиля могут в ближайшие дни встретиться в Москве для обсуждения координации действий в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest рассказал о «смертоносном» оружии России Журнал The National Interest назвал четыре вида "смертоносного" российского оружия, с которым "НАТО не захочет связываться".

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

Армия и оружие Армия и оружие США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78 Национальное управление ядерной безопасности США планирует возобновить программу модернизации ядерной боеголовки W78, которая была приостановлена в 2014 году.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Армия и оружие Армия и оружие Спецназ ЗВО пройдет курсы выживания в Приэльбрусье Ранее в Приэльбрусье военнослужащие со всей России прошли курсы интенсивной горной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие «Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские волонтеры создали багги для ВСУ Ветераны боевых действий на востоке Украины и волонтеры партии «Национальный корпус» разработали военный багги, который в скором времени будут поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделения МВД Украины перевели на усиленный режим несения службы Все подразделения МВД на Украине начали нести службу в усиленном режиме. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на ГСЧС Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В «Хезболле» оценили ситуацию на границе с Израилем Ракеты ливанского движения "Хезболла" способны поразить цель в любой части Израиля, заявил в интервью иранской газете "Аль-Вафак" первый заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили затею Украины создать «бригады будущего» Андрей Красов, заместитель председателя комитета ГД по обороне, прокомментировал планы Украины по созданию "бригад будущего".

Армия и оружие Армия и оружие Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Пакистанская армия укрепляет безопасность на границе с Афганистаном Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана отчиталась о мерах по укреплению безопасности на границе с Афганистаном.