Армия и оружие
Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на ПетербургREGNUM 04:04
Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, пишет Sputnik Эстония. Кроме того, он призвал приобрести военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту.
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Хотелось бы узнать, все ли у журналиста в порядке с головой. Ведь такие заявления, звучащие со стороны журналистов, не приведут к нормальным отношениям между государством. Так что, надо посмотреть, в состоянии ли он выполнять свои функциональные обязанности.
— Андрей Красов, российский военный деятельРоссийский Диалог 05:31
с чего всё началось
Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, а также закупить военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту, пишет Sputnik Эстония.РИА Новости06:08
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В Госдуме отреагировали на призывы эстонского журналиста направить ракеты на Петербург
Петербургский дневник06:02
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