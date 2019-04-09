Политика
Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по РоссииГазета.Ru вчера в 22:36
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики. Свое мнение он выразил в твиттере.
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Господин Ягланд считает, что Россию необходимо полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает разделительные линии в Европе. Если руководствоваться такой логикой, необходимо выпустить преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 01:46
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Климкин сравнил возврат России права голоса в СЕ с освобождением зэков
Национальная служба новостей00:25
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