Политика

Климкина пригласили в Крым на пятилетие воссоединения с РоссиейРИА Новости 05:59

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
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Климкина пригласили в Крым на пятилетие воссоединения с Россией

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил министра иностранных дел Украины Павла Климкина побывать на праздновании пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
РИА Новости05:59

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Климкина позвали на празднование 5-летия воссоединения Крыма с Россией

РЕН ТВ09:22

Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Газета.Ru09:17

Климкина пригласили в Крым на празднование воссоединения полуострова с Россией

Известия06:13

На празднование воссоединения Крыма с Россией пригласили главу МИД Украины

Взгляд.ру07:59

Климкина пригласили в Крым на пятилетие воссоединения полуострова с Россией

Аргументы и Факты07:41

Главу МИД Украины пригласили в Крым

Life.ru08:39

Климкина пригласили в Крым на пятилетие воссоединения с Россией

РИА Новости05:59
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Происшествия

Александр Емельяненко признался в нетрезвом вождении

Обновлено в 08:47
Общество

Жореса Алферова похоронят 5 марта на кладбище в Комарово

Нобелевского лауреата академика Жореса Алферова похоронят во вторник, 5 марта, на кладбище в Комарово, сообщили РБК в пресс-службе РАН.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Встреча ракетного эсминца ВМС США USS Donald Cook («Дональд Кук») с российским фрегатом «Адмирал Эссен» в проливе Босфор попала на видео.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

Обновлено в 04:34
Происшествия

После смерти Малашенко Рынска впала в депрессию и угодила в больницу

Вдова скончавшегося медиаменеджера Игоря Малашенко, журналист и блогер Божена Рынска была помещена в госпиталь с симптомами депрессии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Политика

Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.
Обновлено в 08:51
Спорт

Норвежская лыжница Йохауг взяла золото в масс-старте свободным стилем

Обновлено в 07:43
Спорт

Путин прибыл в Красноярск на открытие Универсиады

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит открытие XXIX Всемирной зимней универсиады.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году

Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»

Обновлено в 07:02
Происшествия

Возле МГУ задержали организатора акции в поддержку Азата Мифтахова

Возле главного здания МГУ задержали организатора акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова Дмитрия Иванова.
Обновлено в 08:23
Политика

«Он озверел»: появилось видео, как Порошенко хлопает девушку по щеке

В Сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко хлопает по щеке девушку.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»

Стратегия «Троянский конь», над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Возле штаба Навального в Петербурге провели пикет «против педофилов»

На здании штаба оппозиционера Навального в Санкт-Петербурге появилась надпись «штаб педофилов», через некоторое время прошел митинг, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Общество

МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей

Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
Обновлено в 04:02
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 88-летием бывшего президента СССР Михаила Горбачева, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского лидера.
Обновлено в 08:36
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России

Обновлено в 07:53
Общество

Во Франции началась шестнадцатая акция «желтых жилетов»

В Париже и других городах Франции в субботу начались манифестации 16-й еженедельной акции "желтых жилетов".
Обновлено в 07:53
Авто

Составлен Топ-5 самых дешевых в России автомобилей

Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Обновлено вчера в 19:25
Космос

Прибор миссии InSight начал бурение поверхности Марса

Исследовательский посадочный аппарат NASA, севший на Марс в ноябре 2018 года, доставил на поверхность планеты несколько научных приборов.
Обновлено в 08:26
Футбол

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата Англии по футболу

Обновлено в 09:26
Армия и оружие

«Аллигаторы» сопроводят «Сирийский перелом» из Керчи в Севастополь

Выставка трофейной техники в Керчи была перенесена на субботу из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра.
Обновлено в 05:20
Происшествия

На журналистов РЕН ТВ напали в ходе съемок сюжета о «китовой тюрьме»

На журналистов телеканала РЕН ТВ в Приморье напали во время съемки сюжета о «китовой тюрьме», произошедшее удалось снять на видео.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе

Для жителей села, которые из-за пожара остались без домов, был открыт пункт временного размещения в школе.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Ингушетии задержали трех полицейских при получении взятки

В Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое полицейских при получении взятки от жителя республики, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:48
Спорт

Александр Большунов: «Бороться за третьи-четвертые места мне уже неинтересно»

Лидер сборной России по количеству медалей чемпионата мира-2019 Александр Большунов специально для "СЭ" подвел итоги турнира.
Обновлено в 09:30
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