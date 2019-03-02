Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с РоссиейГазета.Ru 09:17

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил министра иностранных дел Украины Павла Климкина побывать на праздновании пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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Председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина на праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает РИА "Новости".

Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией

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