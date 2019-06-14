Политика

Климкина могут назначить послом Украины в СШААргументы и Факты вчера в 12:42

После вступления Владимира Зеленского в должность президента Павел Климкин подал заявление об отставке с поста главы МИД Главу МИД Украины Павла Климкина могут назначить послом в США. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает РИА Новости.
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