Политика
Климкина могут назначить послом Украины в СШААргументы и Факты вчера в 12:42
После вступления Владимира Зеленского в должность президента Павел Климкин подал заявление об отставке с поста главы МИД Главу МИД Украины Павла Климкина могут назначить послом в США. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Происшествия
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Гаджеты
Xiaomi представила убийцу комаров
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено 13 июня в 07:29
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13
Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено вчера в 05:24
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено 13 июня в 22:36
Экономика
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Футбол
Рибери: хочу поиграть ещё два сезона, жду хорошего предложения
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о своём будущем.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Культура
Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим
Обновлено вчера в 14:30
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76
В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии
Россию на совещании представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51