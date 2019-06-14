Политика
Климкина могут назначить послом Украины в СШААргументы и Факты 12:42
После вступления Владимира Зеленского в должность президента Павел Климкин подал заявление об отставке с поста главы МИД Главу МИД Украины Павла Климкина могут назначить послом в США. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:53, Вашингтон
Происшествия
Пожар на полигоне в Воронежской области потушен
Обновлено в 14:17
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0
"АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:56
Происшествия
МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой
МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
Обновлено в 14:54
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Наука
Российские ученые разработали «нейрокепку» для избавления от депрессии
Специалисты компании "Нейроботикс", выступающей участником рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы, разработали устройство, напоминающее кепку, которое помогает пользователям бороться с депрессией, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и другими расстройствами.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Игры
В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера
CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский проведет ревизию «судебной реформы» Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский решил создать экспертную группу, которая оценит результаты проведенной его предшественником Петром Порошенко «судебной реформы».
Обновлено в 14:54
Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Обновлено в 13:56
Общество
Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов
В Шотландии у медсестры Паулин Каффеки, которая три года назад заболела Эболой, родились близнецы.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Экономика
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Футбол
Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска
Обновлено в 11:05
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39