Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с РоссиейRT на русском 05:47

49 соглашений с Российской Федерацией были разорваны, действие еще почти 50 документов могут быть прекращены, с таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

с чего всё началось

Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие ещё почти 50 документов может быть прекращено.

Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией

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