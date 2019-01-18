Политика
Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с РоссиейRT на русском 05:47
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие ещё почти 50 документов может быть прекращено.
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Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ.
— Павел Климкин, украинский дипломатФАН 06:28
с чего всё началось
49 соглашений с Российской Федерацией были разорваны, действие еще почти 50 документов могут быть прекращены, с таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.ФАН06:28
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Общество
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Обновлено в 08:30
Авто
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Недвижимость
У главы «Почты России» нашли элитную квартиру на миллиард рублей
Глава «Почты России» Николай Подгузов, который в прошлом был заместителем министра экономического развития РФ Максима Орешкина, в конце 2017 года приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Москве, рыночную стоимость которой оценивают в более чем 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:28
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
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Происшествия
Один из Су-34 вернулся на базу на одном двигателе после столкновения
Обновлено в 04:24
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв
На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.
Обновлено в 08:09
Общество
На выходных земляне увидят «кровавую суперлуну»
Обновлено вчера в 05:20
Авто
Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями
Обновлено в 08:26
Экономика
Хакеры мощно атакуют российские банки
Замечена интересная закономерность - хакеры чаще всего подвергают атакам финансовые организации в период новогодних праздников - с 25 декабря по 14 января, видимо, по причине того, что в данный период на счетах банков аккумулируется большое количество денежных средств.
Обновлено в 09:34
Происшествия
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Транспорт
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Обновлено в 02:35
Космос
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Обновлено вчера в 23:46
Космос
Разработчики сообщили об опасном дефекте в двигателях ракеты «Ангара»
Двигатели РД-191, которые устанавливаются на ракету-носитель «Ангара», подвержены значительным вибрациям.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьеве
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Обновлено вчера в 12:25
Общество
Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму
Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
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Второй летчик с Су-34 поднят на борт вертолета
Обновлено в 04:07
Наука
Ученые нашли главную причину набора лишнего веса
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Наука
Названа смертельная опасность долгого сна
Ученые Мичиганского университета выяснили, что непрерывный сон продолжительностью более девяти часов в сутки может привести к позднему выкидышу у беременных.
Обновлено в 06:38
Авто
На ГАЗе приостановили сборку фургонов Mercedes-Benz
На заводе ГАЗ приостановили производство автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 03:39
Политика
Лавров прокомментировал предложения Берлина по Керченскому проливу
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече "большой двадцатки" предложила президенту РФ Владимиру Путину направить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов, и российский лидер согласился, но визит пока так и не состоялся, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:20
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
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Представитель Ковалева не сочла угрозой бою обвинения в избиении
Обновлено в 12:06