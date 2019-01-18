Политика
Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с РоссиейRT на русском 05:47
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие ещё почти 50 документов может быть прекращено.
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Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ.
— Павел Климкин, украинский дипломатФАН 06:28
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Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне
Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.
Обновлено в 08:19
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Автомобиль въехал в остановку в Петербурге
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Происшествия
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Общество
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Транспорт
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Происшествия
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Технологии
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Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
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Интернет
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