Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с РоссиейRT на русском 05:47

Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие ещё почти 50 документов может быть прекращено.

Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией

Авто Авто Официально представлен обновленный Ford Mondeo

Политика Политика Германия объявила Керченский пролив свободным Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.

Космос Космос Найден дефект в двигателях «Ангары-А5» Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).

Авто Авто Volvo заменит V40 купе-кроссовером Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.

Происшествия Происшествия Обнаружен второй пилот потерпевшего крушение Су-34

Общество Общество Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.

Авто Авто Tesla планирует сократить число сотрудников на 7% Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.

Происшествия Происшествия На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.

Происшествия Происшествия Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34 Информация об обнаружении и спасении второго летчика, который пилотировал один из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34, не подтвердилась, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

Авто Авто УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот» Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.

Авто Авто Nissan представил седан Altima на гусеницах Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».

Происшествия Происшествия Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.

Общество Общество Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.

Происшествия Происшествия Автомобиль въехал в остановку в Петербурге

Происшествия Происшествия В Москве погибла женщина после падения с крыши глыбы льда В Юго-Восточном административном округе Москвы погибла женщина из-за падения глыбы льда с крыши.

Общество Общество В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво Пиво перестали продавать в четырех точках.

Транспорт Транспорт В Керчи построен первый километр железной дороги к Крымскому мосту В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова.

Происшествия Происшествия Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Авто Авто Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.

Технологии Технологии Rambler перевыпустит «Живой журнал» Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.

Космос Космос Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Культура Культура Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.

Авто Авто Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Экономика Экономика Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений).

Космос Космос Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Происшествия Происшествия Россиянина задержали в Норвегии по подозрению в совершении нападения Норвежские власти объявили о задержании гражданина России по подозрению в совершении нападения, возможно, с террористическими целями.